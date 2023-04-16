Погода на 16 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Ялте облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 апреля на Крымском полуострове по-прежнему гостит тепло из Средиземноморья.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17...+19°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +18…+20°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +14°…+15°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +13°…+14°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +14…+17°, северо-восточный ветер 9-11 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +11…+13°, северо-восточный ветер 10-11 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +12…+14°, северо- восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +14…+16°, восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +11…+12°, восточный ветер 7-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +11…+12°, восточный ветер 9-12 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +11…+17°, восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +8…+12°.
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