В Бахчисарайском районе спасли заблудившегося мужчину

Фото: пресс-служба "Крым СПАС"

В воскресенье, 16 апреля, в Бахчисарайском районе спасли мужчину, заблудившегося в горах. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

В 8.25 спасателям поступила информация о том, что в селе Кудрино заблудился мужчина. Это произошло недалеко от горы Тепе-Кермен. На место отправились спасатели. Сотрудники МЧС нашли мужчину и сопроводили его в безопасное место.

– В медицинской помощи он не нуждался, – добавили в ведомстве.

К спасательной операции привлекли 10 человек и две единицы техники.