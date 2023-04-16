В Севастополе более 13 тысяч человек участвовали в праздновании Пасхи

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе более 13 тысяч жителей и гостей города участвовали в праздновании Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

– В мероприятиях, посвященных празднованию Светлого Воскресения Христова, приняли участие более 13 тысяч жителей и гостей Севастополя, – отметили в ведомстве.

Правоохранители обследовали и взяли под охрану 47 храмов и три монастыря. К охране порядка привлекли полицию, Росгвардию, казаков, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий.

– Все маршруты патрулирования были максимально приближены к местам проведения богослужений, – подчеркнули в МВД.

Нарушений общественного порядка во время празднования Пасхи не произошло.