В Симферополе 18 апреля отключат электричество на 24 улицах

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 апреля в Симферополе частично отключат на 24 улицах, 1 переулке, 1 тупике и 1 бульваре. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00. Всего несколько часов без света, причем отключения произойдет в светлое время суток, но крымские энергетики обещают, что повысится качество электроснабжения.
Где не будет света в Симферополе 18 апреля 2023:
улица Залесская, 14, 18, 23а;
улица Авиационная, 32, 58;
улица Металлистов, 58;
улица Парижская, 2-20, 1-15 ;
улица Поселковая, 2-18 , 1-29 ;
переулок Поселковый, 4-8 , 1-9 ;
тупик Поселковый, 2-30 ;
улица Объездная, 11;
улица Стадионная, 2-38 , 1-53 ;
улица Южная, 12, 1-59 ;
улица Каховская, 2-14 , 1-5 ;
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;
улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;
улица Народная, 66-78 , 53-101 ;
улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19;
улица Декабристов, 14-20А , 13-21А;
улица Морозова, 8-14 , 19-23 ;
улица Шполянская, 12А-18 , 17-23;
бульвар Франко, 22-24.
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