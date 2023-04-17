В Симферополе 18 апреля отключат электричество на 24 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 апреля в Симферополе частично отключат на 24 улицах, 1 переулке, 1 тупике и 1 бульваре. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00. Всего несколько часов без света, причем отключения произойдет в светлое время суток, но крымские энергетики обещают, что повысится качество электроснабжения.

Где не будет света в Симферополе 18 апреля 2023:

улица Залесская, 14, 18, 23а;

улица Авиационная, 32, 58;

улица Металлистов, 58;

улица Парижская, 2-20, 1-15 ;

улица Поселковая, 2-18 , 1-29 ;

переулок Поселковый, 4-8 , 1-9 ;

тупик Поселковый, 2-30 ;

улица Объездная, 11;

улица Стадионная, 2-38 , 1-53 ;

улица Южная, 12, 1-59 ;

улица Каховская, 2-14 , 1-5 ;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;

улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;

улица Народная, 66-78 , 53-101 ;

улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19;

улица Декабристов, 14-20А , 13-21А;

улица Морозова, 8-14 , 19-23 ;

улица Шполянская, 12А-18 , 17-23;

бульвар Франко, 22-24.

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