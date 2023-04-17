В Крыму ищут 39-летнюю жительницу Краснодарского края

Ольга Цветкова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят оказать помощь в поисках жительницы Краснодарского края.

- Внимание! Пропал человек! Цветкова Ольга Александровна, 39 лет (1984 года рождения) город Краснодар. С 5 апреля 2023 года ее местонахождение неизвестно, - такое сообщение разместил в соцсети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка на пропавшую появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшей: 175 сантиметров рост, худощавое телосложение, темные волосы и серо-голубые глаза.

Ольга Цветкова была одета в синюю куртку, серые спортивные штаны и черные полусапожки.

Всех, кто видел Ольгу Цветкову, просят позвонить на «горячую линию: поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 5452. Звонок бесплатный.

Напоминаем, что крымские волонтеры также ищут 13-летнего подростка из Херсонской области. Анатолий Ильяшенко пропал 30 марта 2023.

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