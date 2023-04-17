Керченская переправа заработала в штатном режиме

Керченская переправа работает в штатном режиме. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/архив КП

Керченская морская паромная переправы заработала в штатном режиме. В пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации напомнили, что штормовое предупреждение на несколько часов поставило паромы на прикол - паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись.

К счастью, погода наладилась и паромы снова вышли в море.

- 17 апреля ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, - отметили в Минтрансе России.

Высота морских волн 30-80 сантиметров, температура воды в Керченском проливе плюс 10...12 градусов, воздух же прогрелся до плюс 17 градусов.

Напоминаем, что Керченская паромная переправа, которая соединяет Крымский полуостров с Краснодарским краем, возобновила работу после инцидента на Крымском мосту, произошедшего 8 октября 2022.

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