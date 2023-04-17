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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:00

В Севастополь и Крым привезли Благодатный огонь

Христианскую святыню доставили в специальной лампадке
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Фото: Константинов | Крым Z/Tg

Фото: Константинов | Крым Z/Tg

На Крымский полуостров доставили Благодатный огонь.

Христианская святыня проделала долгий путь из самого известного храма Иерусалима - Храма Воскресения Христова или Гроба Господня. Культовое религиозное сооружение, как считается, построено на месте погребения и последующего воскрешения Спасителя.

Благодатный огонь по доброй ежегодной традиции доставляют в десятки городов Российской Федерации после чудесного схождения в храме Воскресения Христова. Для верующих это очень важное и значимое событие.

И вот хорошая новость - 17 апреля Благодатный огонь с крестным ходом занесли в кафедральные соборы Севастополя и Симферополя, провели богослужение.

Праздничные службы, посвященные этому знаковому событию, прошли во многих храмах и монастырях Крымского полуострова.

Пасхальные дни, наполненные светом и радостью - это особые дни в жизни христиан и Крыма, и России, и всего мира.

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