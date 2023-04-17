В Евпатории при установке иллюминации исчезло 13 миллионов рублей

Евпаторию украсили к Новому году 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В крымском городе-курорте Евпатории при установке иллюминации выявили махинации на сумму свыше 13 миллионов рублей. В Следкоме Крыма и Севастополя сообщили о возбуждении уголовного дела за превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий при благоустройстве.

- В ноябре 2022 года МБУ «Порядок» и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на работы по благоустройству территории Евпатории, - сообщили в ведомстве.

Из бюджета за иллюминацию отдали почти 30 миллионов рублей, но дотошные эксперты выяснили, что стоимость поставленных элементов иллюминации завышена на сумму свыше 13 миллионов рублей!

Вот такая вот математика не в пользу государства, а значит и рядовых налогоплательщиков.

Имена героев этой блистательной, во всех отношениях аферы пока не озвучили.

- Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в Следкоме Крыма и Севастополя.

Остается только вспомнить, что о новогоднем украшении города заявил КП-Крым врио главы Евпатории Александр Лоскутов:

- Если компетентными органами будут найдены какие-то нарушения, несоблюдения законодательства о закупках и несоответствие цены - буду только рад. Мы с любым проявлением коррупции готовы бороться.

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