НовостиОбщество 17 апреля 2023 22:16

Погода на 18 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 18 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе