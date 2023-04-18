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НовостиОбщество17 апреля 2023 22:16

Погода на 18 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 18 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Крыму опасные метеорологические явления не ожидаются.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 апреля на Крымском полуострове пройдет спокойно, без опасных метеорологических явлений.

- Ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы вероятны грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +20...+22°.

В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, западный ветер 5-10 м/с., тепло +17…+19°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +16°…+17°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +16°…+17°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +15…+16°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +14…+15°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +15…+16°, северо- восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +11…+14°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +13…+14°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +12…+13°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +19…+20°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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