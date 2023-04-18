Жители 17 улиц Симферополя остались без воды на сутки

Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 19 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 апреля, в Симферополе из-за работ по переустройству водовода ограничено водоснабжение на переулках Альпинистов, Туристов, Проводников, улицах Западной, Проводников, Москалева, Туристов, Строителей, Альпинистов, Азовской, Локомотивной, Летчиков, Паровозной, Новаторов, Амурской, Ухтомского, Москалева.

– Основной объем работ будет выполнен 18 апреля к 23:00, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 19 апреля, – сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».

Организован подвоз питьевой воды. Он осуществляется согласно следующему графику:

1. ул. Западная / ул. Москалева с 9:00 до 11:00;

2. ул. Западная / ул. Строителей 11:00 до 13:00;

3. пер. Альпинистов / ул. Ухтомского 13:00 до 15:00;

4. пер. Альпинистов / ул. Туристов с 9:00 до 11:00;

5. ул. Генова / ул. Локомотивная с 11:00 до 13:00;

6. ул. Ухтомского / ул. Локомотивная с 13:00 до 15:00.

Подвоз воды будет осуществляться и вечером – график разместят дополнительно.

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