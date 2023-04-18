Жители 17 улиц Симферополя остались без воды на сутки

Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 19 апреля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 18 апреля, в Симферополе из-за работ по переустройству водовода ограничено водоснабжение на переулках Альпинистов, Туристов, Проводников, улицах Западной, Проводников, Москалева, Туристов, Строителей, Альпинистов, Азовской, Локомотивной, Летчиков, Паровозной, Новаторов, Амурской, Ухтомского, Москалева.
– Основной объем работ будет выполнен 18 апреля к 23:00, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 19 апреля, – сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».
Организован подвоз питьевой воды. Он осуществляется согласно следующему графику:
1. ул. Западная / ул. Москалева с 9:00 до 11:00;
2. ул. Западная / ул. Строителей 11:00 до 13:00;
3. пер. Альпинистов / ул. Ухтомского 13:00 до 15:00;
4. пер. Альпинистов / ул. Туристов с 9:00 до 11:00;
5. ул. Генова / ул. Локомотивная с 11:00 до 13:00;
6. ул. Ухтомского / ул. Локомотивная с 13:00 до 15:00.
Подвоз воды будет осуществляться и вечером – график разместят дополнительно.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50