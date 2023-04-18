Минтранс РФ: 18 апреля штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

С ночи на 9 октября по 18 апреля через пролив в обе стороны перевезли более 128 тысяч пассажиров Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 18 апреля Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, штормовых предупреждений по проливу нет.

– Согласно прогнозу Росгидромета, 18 апреля ветер восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, временами небольшой дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, волна 70-120 см, температура воздуха +13-18 градусов, – говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября прошлого года после теракта на Крымском мосту. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 13 апреля через пролив в обе стороны перевезли 128 376 пассажиров, 103 136 единиц автотранспорта и 12 837 железнодорожных вагонов

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50