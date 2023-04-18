В Евпатории пройдут учения силовиков 18 апреля

Мэр Евпатории объяснила возможные громкие звуки в городе 18 апреля. Фото: Tg-канал главы администрации Евпатории Елены Демидовой

В Евпатории 18 апреля пройдут учения силовиков, из-за чего в городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом сообщила глава администрации Елена Демидова в своем Tg-канале.

- Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки, - подчеркнула мэр Евпатории.

Елена Демидова попросила горожан сохранять спокойствие. Напомним, ранее советник главы Крыма Олег Крючков опроверг украинские фейки о якобы взрывах в республике.