Фотоанималисты атаковали гнездо сипухи на Керченском полуострове

Сипуха в гнездовой нише. Фото: Игорь Сикоркий/Вконтакте

Фотоанималисты (фотографы, специализирующиеся на съемке животных и птиц) атаковали гнездо сипухи в Опукском заповеднике. Кадр, на котором самка этого вида хищных птиц прячется днем в гнездовой нише, опубликовал научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский. По его словам, фотографы устроили за птицей настоящую фотоохоту, что может навредить птенцам.

- Дай бог выжить птенцам, так как гнездо под наблюдением фотоанималистов из Симферополя и Краснодара. Пока не называю их фамилии, - написал Игорь Сикорский под фото.

По словам научного сотрудника ФГБУ «Заповедный Крым», фотоанималисты, приезжающие снимать сипуху на Керченский полуостров, «уже давно на контроле» сотрудников заповедника.

Отметим, от представителей семейства совиных сипухи отличаются формой лицевого диска, который у них имеет очертания в виде сердца.

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