Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму 24-летнего жителя Евпатории обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла в сентябре. Крымчанин ехал за рулем Toyota Camry по трассе Симферополь – Евпатория. На осях авто были установлены шины различных размеров, моделей и с различными рисунками протектора. В такой ситуации эксплуатировать авто запрещено.

Водитель превысил скорость, и Toyota съехала с дороги, после чего опрокинулась. В результате ДТП погиб пассажир.

– Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.