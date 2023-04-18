Мужчина сорвался со смотровой площадки Генуэзской крепости в Крыму

Фото: МЧС Республики Крым

В минувшее воскресенье, 16 апреля, мужчина сорвался со склона Крепостной горы в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о ЧП поступило в 16:45. На место незамедлительно выехали спасатели, работники скорой помощи и полицейские.

– По прибытии спасатели выяснили, что мужчина, подымаясь не по туристической тропе в сторону смотровой площадки, не рассчитал своих физических возможностей, оступился и упал со склона горы Крепостная с высоты 15 – 17 метров, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Фото: МЧС Республики Крым

Мужчина зацепился за ветви деревьев на склоне горы. Спасатели наложили ему воротник «Шанца» и эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. Далее его на носилках доставили к карете скорой и увезли в больницу.

Фото: МЧС Республики Крым

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе спасли заблудившегося в горах мужчину. В спасательной операции участвовали 10 человек и две единицы техники.

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