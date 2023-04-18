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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 10:27

В Севастополе девушка ранила ножом сожителя

Дело направили в суд
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 29-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре в поселке Сахарная Головка. Утром между обвиняемой и ее сожителем возник конфликт. Накануне они отмечали день рождения мужчины и выпивали. Девушка схватила нож и ударила сожителя в область грудной клетки. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Обвиняемая признала свою вину и заявила о раскаянии.

– Прокуратура направила уголовное дело в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения дела по существу, – отметили в надзорном ведомстве.