Погода на 19 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Из-за Южного циклона ожидаются дожди, местами сильные, грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +16...+18°.
В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, западный ветер 5-10 м/с., тепло +14…+16°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +14°…+16°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.
В Алуште +15°…+16°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +13…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +14…+15°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +14…+15°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +13…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +14…+16°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.
В Армянске +12…+14°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +6…+8°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +9…+12°.
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