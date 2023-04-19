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НовостиОбщество18 апреля 2023 22:38

Погода на 19 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Из-за Южного циклона ожидаются дожди, местами сильные, грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +16...+18°.

В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, западный ветер 5-10 м/с., тепло +14…+16°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +14°…+16°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.

В Алуште +15°…+16°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +13…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +14…+15°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +14…+15°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +13…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +14…+16°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +12…+14°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +6…+8°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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