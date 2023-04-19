НовостиОбщество 18 апреля 2023 22:38

Погода на 19 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе