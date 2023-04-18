Крымчанин заплатит 25 млн рублей за сорванные подснежники

Краснокнижные первоцветы мужчина сорвал на своем приусадебном участке Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Жителю села Партизаны Кировского района Крыма придется заплатить штраф в размере 25,5 млн рублей за подснежники, которые он сорвал на своем приусадебном участке еще в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Краснокнижные первоцветы мужчина хотел провезти в Москву на автобусе, однако был остановлен на Керченской паромной переправе.

– Осуществить задуманное помешали сотрудники государственного надзора Минприроды Крыма, которые на территории Керченской паромной переправы изъяли краснокнижные растения в количестве 5600 побегов. Своими действиями мужчина нарушил нормы природоохранного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность, – говорится в сообщении.

Кировский районный суд обязал мужчину возместить ущерб в размере 25 200 000 рублей, а также взыскал с него госпошлину в размере 60 000 рублей. Кроме того, Керченский городской суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей.

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