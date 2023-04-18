Часть Симферополя 19 апреля останется без электричества

Свет отключат на время. Фото: архив КП

19 апреля в отдельных районах Симферополя на несколько часов исчезнет электричество. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат с восьми утра до пяти вечера на 23 улицах, переулке, тупике и бульваре. Причем адреса «отключек» практически совпадают с теми, что были озвучены на 18 апреля, за исключением одной улицы. Отключение электричества - это вынужденная мера, потому что энергетики занялись ремонтом электрооборудования.

Где в Симферополе 19 апреля отключат свет:

- улицы Авиационная, 32, 58; Металлистов, 58; Парижская, 2-20 , 1-15 ; Поселковая, 2-18 , 1-29 ; Объездная, 11; Стадионная, 2-38 , 1-53 ; Южная, 12, 1-59 ; Каховская, 2-14 , 1-5 ; Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ; Парниковая, 4-12 , 1-11 ; Пасечная, 2-12 , 1-11 ; Северная, 4-12 , 1-11 ; Сотовая, 2-12 , 1-11 ; Счастливая, 2-10 , 1-17 ; Николаевская, 4, 1А-13 ; Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ; Беспалова, 86-122А , 85-87 ; Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ; Народная, 66-78 , 53-101 ; Ивана Туркенича, 28-32 , 19; Декабристов, 14-20А , 13-21А; Морозова, 8-14 , 19-23 ; Шполянская, 12А-18 , 17-23;

- бульвар Франко, 22-24.

- тупик Поселковый, 2-30;

- переулок Поселковый, 4-8 , 1-9.

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