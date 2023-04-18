Аксенов: все задачи по подготовке обороны Крыма решаются, сил и средств хватает

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

В Крыму решаются все задачи по подготовке полуострова к обороне, сил и средств хватает. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Мы готовы к любому развитию ситуации, сил и средств хватает, – написал Аксенов.

Накануне, 17 апреля, президент России Владимир Путин посетил штабы группировок «Днепр» в Херсонской области и «Восток» в ЛНР. По словам Аксенова, этот визит обязательно поднимет дух бойцов.

– Конечно, такие визиты Верховного Главнокомандующего поднимают дух. Говорил с участниками совещания, военные очень позитивно реагируют на ситуацию, – добавил глава республики.

Напомним, 11 апреля Сергей Аксенов заявил, что Крым готов отразить возможное украинское контрнаступление. Он подчеркнул, что на полуострове выстроена современная, глубоко эшелонированная оборона.

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