В Крыму с 19 про 21 апреля ожидаются ливни и грозы

В Крыму 19, 20 и 21 апреля ожидаются сильные дожди и грозы
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Крыму 19, 20 и 21 апреля ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
– В связи с выходом южного циклона 19, 20, 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, – говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта. Не исключены подтопления территорий.
Ранее специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России предупредили, что в течение текущей недели на полуостров могут обрушиться дожди и ураганный ветер.
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