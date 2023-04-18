В Крыму с 19 про 21 апреля ожидаются ливни и грозы

В Крыму 19, 20 и 21 апреля ожидаются сильные дожди и грозы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму 19, 20 и 21 апреля ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– В связи с выходом южного циклона 19, 20, 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта. Не исключены подтопления территорий.

Ранее специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России предупредили, что в течение текущей недели на полуостров могут обрушиться дожди и ураганный ветер.

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