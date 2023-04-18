На Северо-Крымском канале запущена первая насосная станция

Спустя несколько дней после запуска насосной станции вода дойдет до крымских аграриев Фото: Ирина ГЕРЦ

Сегодня, 18 апреля, на Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию. Об этом сообщил советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Роман Захаров, передает Крымское информационное агентство.

Ранее вода шла по каналу самотеком. Спустя несколько дней после запуска насосной станции вода дойдет до крымских аграриев.

– Сегодня произошел пуск насосной станции №1 Северо-Крымского канала. После завершения поливного сезона 2022 года в осенне-зимний период были выполнены дефектовочные акты по тому оборудованию, которое установлено на насосных станциях, гидротехнических сооружениях и отдельных участках канала для того, чтобы выполнить ремонтно-восстановительные работы, установить новое оборудование, – рассказал Захаров.

По его словам, в этом году крымские фермеры планируют орошать водой из Северо-Крымского канала 38,1 тыс. га земель – более чем в три раза больше, чем в прошлом году. В оливном сезоне примут участие 209 аграриев.

Напомним, ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что запуск Северо-Крымского канала создал возможности для привлечения новых инвесторов в производство риса в Крыму. В прошлом году на полуострове впервые за восемь лет собрали урожай риса – почти шесть тысяч тонн.

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