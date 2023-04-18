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НовостиЭкономика18 апреля 2023 12:32

На Северо-Крымском канале запущена первая насосная станция

До этого вода шла по каналу самотеком
Дмитрий Коренев
Спустя несколько дней после запуска насосной станции вода дойдет до крымских аграриев

Спустя несколько дней после запуска насосной станции вода дойдет до крымских аграриев

Фото: Ирина ГЕРЦ

Сегодня, 18 апреля, на Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию. Об этом сообщил советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Роман Захаров, передает Крымское информационное агентство.

Ранее вода шла по каналу самотеком. Спустя несколько дней после запуска насосной станции вода дойдет до крымских аграриев.

– Сегодня произошел пуск насосной станции №1 Северо-Крымского канала. После завершения поливного сезона 2022 года в осенне-зимний период были выполнены дефектовочные акты по тому оборудованию, которое установлено на насосных станциях, гидротехнических сооружениях и отдельных участках канала для того, чтобы выполнить ремонтно-восстановительные работы, установить новое оборудование, – рассказал Захаров.

По его словам, в этом году крымские фермеры планируют орошать водой из Северо-Крымского канала 38,1 тыс. га земель – более чем в три раза больше, чем в прошлом году. В оливном сезоне примут участие 209 аграриев.

Напомним, ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что запуск Северо-Крымского канала создал возможности для привлечения новых инвесторов в производство риса в Крыму. В прошлом году на полуострове впервые за восемь лет собрали урожай риса – почти шесть тысяч тонн.

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