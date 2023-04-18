Фото: администрация Симферополя

В Симферополе готовятся открыть сезон фонтанов. Сейчас идет расконсервация фонтанов в парке Тренева.

– На фонтанах в сквере имени Тренева уже демонтировали защитный купол. Далее – подготовка инженерных коммуникаций и мелкие ремонтные работы, – пишет «Крым 24».

Как рассказали в администрации Симферополя, уже завтра начнется расконсервация фонтана в сквере Республики.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50