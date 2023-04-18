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НовостиОбщество18 апреля 2023 13:19

В Симферополе готовятся открыть сезон фонтанов

Сейчас идет расконсервация фонтанов в парке Тренева
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе готовятся открыть сезон фонтанов. Сейчас идет расконсервация фонтанов в парке Тренева.

– На фонтанах в сквере имени Тренева уже демонтировали защитный купол. Далее – подготовка инженерных коммуникаций и мелкие ремонтные работы, – пишет «Крым 24».

Как рассказали в администрации Симферополя, уже завтра начнется расконсервация фонтана в сквере Республики.

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