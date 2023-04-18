С 17 по 28 апреля в Крыму работает «горячая линия» по актуальным вопросам иммунизации Фото: Иван МАКЕЕВ

Всемирная неделя иммунизации проходит в Крыму. С 17 по 28 апреля в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю работает «горячая линия» по актуальным вопросам иммунизации.

– Целью проведения «горячей» линии является возможность повышения осведомленности населения о важности иммунизации на каждом этапе жизни, – передает Крымская газета.

Номер «горячей» линии: +7 (978) 919-11-35.

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