Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 14:18

В Керчи изменилось расписание движения трех автобусов

Жителей просят обратить внимание
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Керчи изменилось расписание движения сразу трех автобусных маршрутов: №2, №3 и №11. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить внимание на изменения в расписаний движения по автобусных маршрутов №2 «Стеклоизделий – Пушкина», №3 «Стеклоизделий – Сельпо» и №11 «Автовокзал – Дачи», – говорится в сообщении.

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №2. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №2. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №3. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №3. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №11. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №11. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Напомним, с 13 апреля в Симферополе изменилось расписание движения автобуса №99.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50