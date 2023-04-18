В Керчи изменилось расписание движения трех автобусов

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Керчи изменилось расписание движения сразу трех автобусных маршрутов: №2, №3 и №11. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить внимание на изменения в расписаний движения по автобусных маршрутов №2 «Стеклоизделий – Пушкина», №3 «Стеклоизделий – Сельпо» и №11 «Автовокзал – Дачи», – говорится в сообщении.

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №2. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №3. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Обновленное расписание движения автобусов маршрута №11. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Напомним, с 13 апреля в Симферополе изменилось расписание движения автобуса №99.

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