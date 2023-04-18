В Крыму пройдут бесплатные экскурсии по местам следования Екатерины II

Фото Туристический портал Республики Крым.

В среду, 19 апреля, в Крыму пройдут бесплатные экскурсии по местам следования императрицы Екатерины II. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства курортов и туризма.

В Крыму пройдет акция «Дорогами Екатерины» в честь памятного Дня принятия Крыма в состав Российской империи, который отмечается 19 апреля.

– Именно в этот день 240 лет назад императрицей Екатериной II был подписан Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», – отметили в Минкурортов.

Во многих городах Крыма организованы бесплатные экскурсии по местам следовании Екатерины II во время ее Таврического вояжа, а также по другим достопримечательностям, связанным с Российской империей.

– Запись на экскурсии организована в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Керчи, Саках, Евпатории, Белогорском, Бахчисарайском, Черноморском районах, – говорится в сообщении.