Симферополь засыпало градом 18 апреля

Ливень накрыл крымскую столицу неожиданно
Фото: Ирина ГЕРЦ
На Симферополь 18 апреля обрушились ливни и град. Погода резко испортилась в середине дня. Как сообщают очевидцы, непогода накрыла крымскую столицу резко.
- Буквально за минуту раздался гром и начался сильный дождь, а вместе с ним и град, - рассказывают местные жители.
По информации крымского МЧС, непогода будет бушевать на полуострове в течение трех дней. Тем не менее, дожди пришли раньше, чем планировалось.
- В связи с выходом южного циклона 19, 20, 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, - говорится в сообщении спасательного ведомства.