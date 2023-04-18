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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:37

Симферополь засыпало градом 18 апреля

В Крыму действует штормовое предупреждение
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Ливень накрыл крымскую столицу неожиданно

Ливень накрыл крымскую столицу неожиданно

Фото: Ирина ГЕРЦ

На Симферополь 18 апреля обрушились ливни и град. Погода резко испортилась в середине дня. Как сообщают очевидцы, непогода накрыла крымскую столицу резко.

- Буквально за минуту раздался гром и начался сильный дождь, а вместе с ним и град, - рассказывают местные жители.

По информации крымского МЧС, непогода будет бушевать на полуострове в течение трех дней. Тем не менее, дожди пришли раньше, чем планировалось.

- В связи с выходом южного циклона 19, 20, 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, - говорится в сообщении спасательного ведомства.