В этом году во всех регионах акции не будет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В целях безопасности по всей России решили отменить традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году. Об этом стало известно 18 апреля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По информации сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутата Госдумы Елены Цунаевой, в этом году во всех регионах участники акции не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам.

- В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия «Бессмертный полк», - отметила она.

Однако для желающих почтить память и принять участие в параде будут организованы альтернативные мероприятия в честь 9 мая.

Крымчане могут разместить фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, в социальных сетях, сделать принт на одежде, а также на автомобиле и на сайте движения.