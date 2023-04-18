В Крыму уничтожили четыре боеприпаса времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Крыму уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Так, в Керчи нашли три взрывоопасных предмета. На Аршинцевской косе и в Героевском обнаружили ПГ-76 и два артиллерийских снаряда калибром 76 миллиметров. На хребте Таракташ в Белогорском районе нашли 57-миллиметровый артиллерийский снаряд.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 11 человек и четыре единицы техники.