В Ялте мужчину и женщину посадили за торговлю мефедроном

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В Ялте мужчина и его сожительницу признали виновными в сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле прошлого года ялтинец решил продать наркотики человек, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Горожанин об этом не знал.

– Он договорился со своей сожительницей, что та осуществит передачу наркотического средства покупателю, от которого получит денежные средства, – рассказали в прокуратуре.

Женщина продала за 500 рублей 0,31 грамма N-метилэфедрона. Суд приговорил ялтинца к 7,5 года лишения свободы, а его сожительницу – к 6,5 года. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, а женщина – в ИК общего режима.