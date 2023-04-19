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НовостиОбщество19 апреля 2023 5:10

В Симферополе у Долгоруковского обелиска высадили 200 виол

Желтые, белые, красные и фиолетовые цветы высадили в предварительно окрашенные вазоны
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Почти 200 виол высадили в вазоны у Долгоруковского обелиска в Симферополе в преддверии Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен, его слова приводятся на сайте администрации крымской столицы.

– Шесть вазонов у Долгоруковского обелиска, напротив собора Александра Невского, украсила виола в количестве 190 штук. Желтые, белые, красные и фиолетовые цветы сотрудники МБУ «Город» высадили в предварительно окрашенные вазоны, чтобы в преддверии праздника жители города могли полюбоваться красотой, – рассказал Гумен.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Рассаду предоставил симферопольский «Горзеленхоз».

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