Глава Крыма Аксенов призвал изучать и использовать опыт «Смерша»

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал изучать и использовать в современной России опыт военной контрразведки «Смерш», сотрудники которого в годы Великой Отечественной войны наводили ужас на вражеских агентов и диверсантов.

19 апреля исполняется 80 лет со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР. Аксенов отметил, что в одном только Крыму в апреле-начале мая 1944 года военной контрразведкой 4-го Украинского фронта было арестовано более сотни немецких агентов и пособников врага. Кроме того, сотрудники «Смерша» выявляли украинских националистов, которые в годы оккупации приезжали на полуостров с западных областей Украины и пропагандировали здесь свои идеи.

– Сотрудники Смерша – малоизвестные герои Великой Отечественной войны. Результатом их работы стал арест тысяч вражеских агентов и предателей, предотвращение сотен диверсий и гибели тысяч людей. Это опыт, который надо изучать и использовать, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

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