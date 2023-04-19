На подъездах к Крымскому мосту к лету оборудуют не менее 40 новых пунктов досмотра

Фото: Инфоцентр Крымский мост

К курортному сезону подведомственные Минтрансу РФ и Федеральному дорожному агентству организации построят не менее 40 дополнительных пунктов досмотра на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

– Дополнительные посты охраны и увеличение числа сотрудников на досмотре позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности, – цитирует пресс-служба руководителя Росавтодора Романа Новикова.

Отмечается, что в период майских праздников ожидается увеличение транспортного потока на полуостров и в обратном направлении, в связи с чем дорожники уже приступили к строительству новых пунктов досмотра.

– В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тыс. автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тыс., – говорится в сообщении.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, правительством республики совместно с федеральными органами власти была разработана схема, которая позволит сократить время досмотра и проезда до одного часа.

– Целевой показатель – досмотр и пересечение моста должно занимать не более часа. Это позволит избежать пробок, обеспечить турпоток, – сказал Аксенов. Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста. 23 февраля, на 39 дней раньше намеченного срока, было открыто движение по левой автодорожной части. Сейчас по мосту могут проезжать лишь легковые автомобили и автобусы. Грузовики, в том числе малотоннажные, идут через Керченскую паромную переправу или сухопутным маршрутом через новые российские регионы

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