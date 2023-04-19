Минтранс РФ: 19 апреля штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября прошлого года после теракта на Крымском мосту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 19 апреля Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, штормовых предупреждений по проливу нет.

– Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 19 апреля ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, местами небольшой дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 20-70 см, температура воздуха +16-18 градусов, температура воды в море +11-12 градусов, – говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября прошлого года после теракта на Крымском мосту. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 19 апреля через пролив в обе стороны перевезены 129 424 пассажира, 103 932 единицы автотранспорта и 12 946 железнодорожных вагонов.

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