Сергей Аксенов поздравил крымчан с годовщиной принятия полуострова в состав Российской империи

Глава Крыма поздравил жителей полуострова с 240-летием со дня присоединения Крыма к Российской империи. Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Глава РК Сергей Аксенов поздравил крымчан с годовщиной принятия полуострова, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Соответствующий пост руководитель республики разместил в своем Tg-канале.

- Сегодня, 240 лет спустя после подписания Екатериной II исторического Манифеста, мы снова и снова восхищаемся гением императрицы, провидевшей будущее на сотни лет вперед, - отметил Сергей Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что наследие предков необходимо ценить и быть достойными их памяти. Именно став частью Российской империи, Крым вернулся домой. Произошло это и в 2014 году.

- В 1991 году Крым вместе с другими русскими землями, вместе с миллионами русских людей был в пьяном угаре выброшен из пространства русской вселенной. Но мы вернулись домой, - заключил глава Крыма.