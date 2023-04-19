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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:04

В Симферополе в поминальные дни запустят временный автобусный маршрут

23 и 25 апреля на новом маршруте будет работать 12 автобусов
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

В поминальные дни, 23 и 25 апреля, в Симферополе запустят временный автобусный маршрут «площадь Московская – Абдал-2», сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу администрации города.

– Для удобства горожан 23 и 25 апреля на новом маршруте будет работать 12 автобусов. Посадка будет осуществляться на остановке «площадь Московская» около универмага «Крым», – пишет издание.

Кроме того, до городского кладбища ходят автобусы, курсирующие по маршруту «Пневматика – Дачный массив Живописное». На этом маршруте работают восемь автобусов высокого класса.

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