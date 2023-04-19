В Симферополе открылась выставка к 240-летию вхождения Крыма в состав Российской империи

Фото: Центральный музей Тавриды

Сегодня, 19 апреля, в Центральном музее Тавриды торжественно открылась выставка «…Решилися Мы взять под Державу Нашу…», посвященная 240-летию вхождения Крыма в состав Российской империи. Как пишет Крымское информационное агентство, на выставке представлены более 200 экспонатов из собрания музея: фрагменты амуниции и снаряжения Русской Армии второй половины XVIII в., предметы униформы, образцы восточного и европейского оружия тех лет, документы, изображения и исторические карты.

– Отдельная часть выставки посвящена отражению событий и исторических персонажей в отечественной живописи, как классической, так и современной. Впервые публика увидит портреты деятелей XVIII в. кисти И.Н. Крамского, Н.П. Загорского, Н.М. Щеглова; а также познакомится с исторической живописью Игоря Дзыся, – отмечает агентство.

Центральное место в экспозиции занимает полотно художника О.С. Маслова «Битва при реке Калалах», посвященное победе казаков под предводительством донского атамана Матвея Платова над османскими войсками в апреле 1774 года. Небольшой казачий отряд был окружен многотысячным войском хана Девлет II Герея у реки Калалах, однако смог отбить все атаки до подхода подкреплений. За этот подвиг императрица Екатерина Вторая наградила Платова золотой медалью.

Фото: телеграм-канал Владимира Константинова

Как отметил в своем телеграм-канале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, «подвиг молодого казака навсегда вплетен в историю нашего государства и служит для нас примером доблести и верности Отечеству».

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