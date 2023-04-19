В Крыму иностранец под наркотиками устроил смертельное ДТП и сел на 5 лет

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В Феодосии иностранца признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла 20 августа прошлого года. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ехал за рулем автомобиля «Лада Калина» по трассе «Таврида». Машину попытались остановить сотрудники ГИБДД. Однако водитель попытался скрыться и выехал на встречную полосу. Там «Ладу» занесло, и она врезалась в другой автомобиль.

– Пассажиры осужденного получили тяжелые травмы, от которых один из них скончался, – отметили в прокуратуре.

Водителя приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.