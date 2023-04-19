Крымчанин, до смерти избивший мать из-за неоплаты коммуналки, сел на 7 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферопольском районе 35-летнего жителя села Мирное признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть матери. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в декабре прошлого года. Между пьяным мужчиной и 57-летней матерью возник конфликт. Поводом для ссоры послужили неоплаченные услуги ЖКХ. Крымчанин толкнул мать, и та упала, ударившись головой. Далее злоумышленник ударил пострадавшую кулаком и ногами в живот и по туловищу.

– От травматического шока тяжелой степени потерпевшая скончалась на месте происшествия, – отметили в прокуратуре.

Мужчину приговорили к семи годам и месяцу лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.