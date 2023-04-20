Погода на 20 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Крымский апрель. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Полуостров находится во власти южного циклона, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +14...+16°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем тепло +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +14°…+15°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +12…+13°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +13…+14°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +13…+14°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +12…+13°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +14…+16°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +13…+14°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +13…+14°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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