Погода на 20 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Крымский апрель.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Полуостров находится во власти южного циклона, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +14...+16°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем тепло +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +14°…+15°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +12…+13°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +13…+14°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +13…+14°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +12…+13°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +14…+16°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Армянске +13…+14°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +13…+14°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +9…+12°.
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