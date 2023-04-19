В симферопольской воинской части открыли памятник Екатерине II

Фото: администрация Симферополя
Сегодня, 19 апреля в одной из воинских частей на территории Симферополя прошло торжественное открытие памятника императрице Екатерине II. Об этом сообщается на сайте администрации крымской столицы.
Напомним, 240 лет назад был издан исторический Манифест о вхождении Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Фото: администрация Симферополя
Фото: администрация Симферополя
Фото: администрация Симферополя
– Мы должны сохранить память для наших будущих поколений, для детей, для внуков. Все должны знать, где находится историческая справедливость – подчеркнул на церемонии глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе открылась выставка к 240-летию вхождения Крыма в состав Российской империи. Центральное место занимает полотно художника О.С. Маслова «Битва при реке Калалах 1774 г. Подвиг молодого атамана М.И. Платова».
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