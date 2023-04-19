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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:37

В Крыму заложат как минимум 900 гектаров плодовых садов

На поддержку отрасли направят более 900 миллионов рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

В 2023 году в Крыму планируют заложить как минимум 900 гектаров плодовых садов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

– В течение этого года весной и осенью планируется заложить не меньше 900 гектаров плодовых садов, – рассказали в ведомстве.

За восемь лет в садах заложили около 8 тысяч гектаров молодых деревьев. Только в 2022 году в Крыму появилось около тысячи гектаров плодовых садов. На господдержку садоводов собираются потратить более 900 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на закладку многолетних насаждений, установку шпалеры, противоградовых сеток и раскорчевку старых садов.