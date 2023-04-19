ФСБ передала в архивы Крыма рассекреченные документы о работе «Смерша»

Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передало в Государственный комитет по делам архивов Республики Крым комплекс копий рассекреченных архивных материалов о работе контрразведки «Смерш» на территории Крыма и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Спецсообщения, акты, справки по делу арестованных, информационные сводки и докладные записки свидетельствуют об эффективной работе «Смерша» во время оккупации и после освобождения Крыма, – говорится в сообщении.

Передача документов прошла накануне 80-летия со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш», сотрудники которого в годы Великой Отечественной войны наводили ужас на вражеских агентов и диверсантов. Оно просуществовало всего три года, но эффективность его работы не имела аналогов в истории спецслужб.

В середине марта глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что в России пора возрождать контрразведку «Смерш» для борьбы с «пятой колонной». Он подчеркнул, что «можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране – это прямая враждебность».

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