Пропускную способность Крымского моста увеличат до 17 тысяч машин в сутки

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Пропускную способность Крымского моста в пиковый период планируют увеличить до 17 тысяч автомобилей в сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он встретился с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Аксенов отметил, что автомобильную часть Крымского моста восстановили с опережением графика. Теперь же, по его словам, необходимо обеспечить комфортное передвижение легковых машин.

– Правительством Республики Крым совместно с федеральными органами была разработана схема, которая позволит сократить время досмотра и проезда до одного часа, – рассказал глава Крыма.

В ближайшее время на подъездах к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края оборудуют как минимум 40 дополнительных пунктов досмотра.

– Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысячи автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15-17 тысяч, – отметил Аксенов.