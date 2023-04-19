Пляжи Евпатории готовят к летнему сезону

Фото: t.me/demidova_evp

В Евпатории этим летом будут работать 82 пляжных территории. Сейчас пляжи активно готовят к сезону, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.

– До 1 июня каждый пляж должен быть готов: приведена в порядок территория, организована работа спасателей, обследовано морское дно и выполнены другие обязательные требования. Сейчас на евпаторийских пляжах активно идут подготовительные работы. Везде красят, убирают и благоустраиваю, – рассказала градоначальница в своем телеграм-канале. https://t.me/demidova_evp/1300

Фото: t.me/demidova_evp

Фото: t.me/demidova_evp

Фото: t.me/demidova_evp

По ее словам, на многих пляжных территориях уже проведено водолазное обследование дна. Активно подаются декларации на открытие пляжей, заключаются договоры на выдачу экспертного заключения и проведение лабораторных исследований.

– Готовимся, стараемся наши пляжи сделать еще чище, красивее и комфортнее, – добавила Демидова.