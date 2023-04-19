В Симферополе гендиректора компании посадили за мошенничество на 9 миллионов

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В Симферополе генерального директора одного из предприятий признали виновным в мошенничестве на сумму более 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В октябре 2019 года фигурант заключил муниципальный контракт с администрацией Ялты на выполнение благоустройства сквера. Гендиректор использовал материалы и оборудование, которые не были предусмотрены проектно-сметной документацией, и занизил стоимость работ.

– В результате его действий причинен ущерб городскому бюджету на общую сумму более 9 миллионов рублей, – отметили в прокуратуре.

Суд приговорил директора предприятия к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного оштрафовали на 500 тысяч рублей.

– Ущерб в размере 300 тысяч рублей подсудимым возмещен добровольно, в остальной части суд удовлетворил гражданский иск прокурора Ялты в интересах местной администрации, – говорится в сообщении.