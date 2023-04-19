В Крыму вдвое уменьшилось количество принадлежащих иностранцам участков

Фото: Правительство Хабаровского края

С марта 2020 года количество земельных участков, принадлежащих иностранцам в Крыму, уменьшилось почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомрегистра региона.

Ранее в Крыму было 11,5 тысячи участков, принадлежащих иностранцам. Теперь же их насчитывается 5,8 тысячи.

– С момента принятия указа президента в марте 2020 года число земельных участков, находящихся в собственности нерезидентов РФ, с 11,5 тысячи сократилось вдвое, – отметили в Госкомрегистре.

В середине прошлого года иностранцы владели 6 140 участками.

– Наибольшее количество земли в собственности иностранцев находится в Сакском и Симферопольском районах, а также в Ялте, а наименьшее – в Армянске, Саках и Керчи, – говорится в сообщении.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей в приграничных зонах. К таким территориям относятся 19 из 25 крымских муниципалитетов.

С собственниками постоянно ведется разъяснительная работа. По решению суда участок может быть выставлен на торги, и бывшему владельцу возместят его стоимость.