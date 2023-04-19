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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 16:52

В Керчи пройдут учения Росгвардии 20 апреля

Горожан просят соблюдать спокойствие
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Владимирской области

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Владимирской области

В четверг, 20 апреля, в Керчи состоятся учения Росгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

По его словам, учения будут проходить в течение дня. Градоначальник уточнил, что они состоятся в районе шоссе Героев Сталинграда, 27.

– Уважаемые керчане, убедительная просьба, соблюдайте спокойствие, – призвал руководитель администрации.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города. Флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты.