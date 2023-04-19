В Симферополе судили пятерых фальшивомонетчиков

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В Симферополе пятерых местных жителей признали виновными в сбыте поддельных денег, и одного из них – в незаконной покупке наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Осужденные сбыли в Симферополе, в основном на Куйбышевском рынке, семь поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Кроме того, один из них покупал производное N-метилэфедрона. Это вещество он приобретал для того, чтобы употребить самостоятельно.

Виновного в сбыте поддельных денег и покупке наркотиков приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Еще двоих отправили в колонию общего режима на два года девять месяцев и на два года семь месяцев. Одному из осужденных дали два года условно. Пятому фигуранту назначили 2,5 года принудительных работ.