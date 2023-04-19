В Севастополе альпинисты привели в порядок Памятник затопленным кораблям

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе промышленные альпинисты привели в порядок Памятник затопленным кораблям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– За один день промышленные альпинисты привели в порядок одну из главных достопримечательностей Севастополя – Памятник затопленным кораблям, – рассказал он.

Развожаев подчеркнул, что работники помогли городу-герою абсолютно бесплатно. Альпинисты приняли такое решение, когда узнали, что без их помощи никак не обойтись.

– Вот такие патриоты живут в нашем городе. Хочу, чтобы вы знали их имена: Юрий Геннадиевич Изварин, Игорь Зиновьевич Буяновер, Максим Алексеевич Кулешов, – написал Развожаев.

Губернатор поблагодарил промышленных альпинистов за работу.